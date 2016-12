Higuaín diz que Juventus é maior adversária de si mesma no Italiano

Confiança

A vitória diante da Roma no último sábado, jogando em Turim, criou uma folga ainda maior na tabela para a Juventus na ponta do Campeonato Italiano, fazendo com a vantagem da Velha Senhora agora seja de sete pontos em relação ao time da capital.

E, em meio à euforia e a sua característica de sempre dar declarações de personalidade, o atacante argentino Gonzalo Higuaín deu uma forte entrevista a Rai Sport pontuando sobre quem seria o adversário mais complicado a ser superado:

— O principal adversário da Juve é a Juve mesma. Se não ganharmos esse campeonato, será culpa nossa. O Napoli está se recuperando, logo precisamos seguir nesse embalo.

Leia mais:

Infantino garante: "A Fifa é uma organização transparente"

Nice empata e vê Monaco e PSG mais perto da liderança no Francês

Fifa nega que CR7 já tenha sido escolhido o melhor do mundo de 2016

Com relação ao bom desempenho apresentado até o momento por Pipita vestindo a camisa da Juventus, totalizando 10 gols em 17 jogos, o avante garante que prefere priorizar muito mais o aspecto coletivo e o bem da equipe:

— A quantidade não me importa, eu estou interessado mesmo é em continuar vencendo e manter essa boa fase.

Outro ponto relatado por Gonzalo e que chegou até mesmo a surpreender o jogador de 30 anos revelado na base do River Plate é com relação à manutenção do desejo de títulos da Juve, mesmo com a sequência impressionante obtida dentro do cenário nacional:

— O que me impressiona na Juve é a fome que ainda tem de ganhar. É uma equipe que durante cinco anos ganhou o campeonato, mas ainda tem uma fome louca de vencer, me dá o desejo de continuar vencendo e fazendo as coisas bem.