Hipismo é a modalidade mais atingida por novo critério de distribuição de verbas do COB

Nova realidade

A reformulação do COB dos critérios de distribuição dos recursos da Lei Agnelo/Piva para as confederações brasileiras em 2017 levará a uma redução de quase metade da verba obtida por algumas entidades na comparação com Neste ano.

A confederação mais atingida com o corte de repasses foi a de hipismo, que recebeu R$ 4,4 milhões em 2016 e ganhará apenas R$ 2,3 milhões no próximo ano, uma redução de 47,7%.

Na sequência aparecem as confederações de basquete (46,5%), tênis de mesa, ciclismo (ambas de 39,5%), handebol (38,6%) e triatlo (37,8%).



Para 2017, o COB passou a adotar 10 critérios para a divisão dos recursos, sendo nove ligados à área esportiva (como medalhas na última Olimpíada) e um de gestão.

Além do novo método de distribuição, a verba total repassada para as entidades por meio da Lei Agnelo/Piva em 2017 sofrerá uma pequena queda em relação ao montante deste ano, passando de R$ 131 milhões para R$ 126 milhões.

Abaixo, veja a verba que cada confederação/modalidade receberá em 2017 e a queda percentual dos repasses.

Hipismo: R$ 2,3 milhões (-47,7%)

Basquete: R$ 2,3 milhões (-46,5%)

Tênis de Mesa: R$ 2,3 milhões (-39,5%)

Ciclismo: R$ 2,3 milhões (-39,5%)

Handebol: R$ 2,7 milhões (-38,6%)

Triatlo: R$ 2,3 milhões (-37,8%)

Remo: R$ 2,3 milhões (-30,3%)

Desportos Aquáticos: R$ 3,3 milhões (-26,6%)

Taekwondo: R$ 1,8 milhão (-25%)

Tiro Esportivo: R$ 2,7 milhões (-22,8%)

Tênis: R$ 2,7 milhões (-18,2%)

Atletismo: R$ 3,8 milhões (-15,5%)

Ginástica: R$ 3,8 milhões (-15%)

Vela: R$ 3,8 milhões (-15%)

Boxe: R$ 3,3 milhões (-13,1%)

Canoagem: R$ 3,3 milhões (-13,1%)

Pentatlo Moderno: R$ 2,4 milhões (-7,7%)

Judô: R$ 4,3 milhões (-4,4%)

Vôlei: R$ 4,3 milhões (-4,4%)

Rugby: R$ 2,3 milhões (-4,2%)

Tiro com Arco: R$ 2,3 milhões (-4,2%)

Esgrima: R$ 2,3 milhões (-4,2%)

Hóquei sobre grama: R$ 2,3 milhões (-4,2%)

Badminton: R$ 2,3 milhões (-3,2%)

Lutas: R$ 2,7 milhões (—)

Levantamento de peso: R$ 2,4 milhões (—)

Golfe: R$ 2,3 milhões (—)

*LANCEPRESS