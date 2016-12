Jornal francês elege Cristiano Ronaldo o melhor do mundo e coloca sete brasileiros no top 100

Mais um prêmio

"Um ano perto da perfeição". Com essas palavras, os franceses do L'Equipe descreveram como foi 2016 para Cristiano Ronaldo, vencedor do prêmio de melhor do ano da publicação.

Depois de mais de 50 gols no ano, Cristiano Ronaldo termina 2016 como campeão da Liga dos Campeões, da Eurocopa e do Mundial de Clubes. Em todos, foi protagonista. Em 2015, o português ficou em quarto lugar na premiação do L'Equipe, atrás do trio MSN.

Trio, aliás, que ficou atrás do francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, vice da Liga dos Campeões e da Eurocopa. O francês pulou do nono lugar em 2015 para a segunda posição.

Só então aparecem Messi e Suárez, em terceiro e quarto lugar, seguidos por Bale e Neymar, na quinta e sexta posições. Em 2015, Neymar foi o segundo melhor do mundo na visão do L'Equipe. Além dele, outros seis brasileiros estão no top 100, Philippe Coutinho (29), Marquinhos (33), Marcelo (38), Thiago Silva (43), Casemiro (56) e Gabriel Jesus (67).

* Lancepress