Jürgen Klopp descarta presença de Philippe Coutinho no jogo contra o Manchester City

Jürgen Klopp confirmou na tarde desta quinta-feira que o brasileiro Philippe Coutinho não estará recuperado até sábado, dia que o Liverpool fará um confronto direto contra Manchester City, pelo Campeonato Inglês.

Coutinho sofreu um lesão no tornozelo direito no final de novembro na vitória sobre o Sunderland por 2 a 0.

– Coutinho está se recuperando bem, mas ainda será muito cedo para ele atuar contra o Manchester City. Tenho quase certeza que contra o Sunderland (na próxima posterior) também será muito cedo – projetou Klopp.

A equipe ainda não poderá contar com o zagueiro Joël Matip, que também se recupera de lesão. O liverpool é vice-líder do Campeonato Inglês, com 40 pontos. Seis atrás do Chelsea, primeiro colocado.

