Justiça nega pedido de liberdade, e 27 corintianos seguem presos no Rio 

A Justiça do Rio de Janeiro negou, nesta segunda-feira, pedido de 14 corintianos, que tentavam revogação da prisão preventiva. Eles estão detidos no Complexo de Bangu desde 23 de outubro, quando houve uma briga dentro do Maracanã entre torcedores e policiais militares antes da partida entre Flamengo e Timão.

Alegando não ser "minimamente razoável a tese da defesa dos acusados", o juiz Marco José Mattos Couto, do plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, indeferiu o pedido feito pela defesa dos torcedores. A argumentação dos advogados é de que até hoje não foi marcada audiência de instrução e julgamento dos acusados, o que "imporia a expedição de alvarás de soltura".

Desta forma, 27 torcedores do Corinthians seguem presos e devem passar o Réveillon atrás das grades. Três dos detidos conseguiram habeas corpus.

Os presos foram enquadrados por crimes de lesão corporal, dano qualificado, provocar tumulto em locais de jogos, resistência qualificada e associação criminosa.

