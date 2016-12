Lampard revela que Agüero era o rei das multas no Manchester City

Premier League

Após sair do Chelsea em 2014, Frank Lampard passou uma temporada no Manchester City e, em entrevista à Sky Sports, revelou um de seus companheiros que não pode ser considerado um exemplo fora de campo: Kun Agüero.

– No Chelsea, não me lembro. No Manchester City, não tenho dúvidas de que Agüero teve várias multas. Mas ele não se importava. Era tão descontraído que costumava aparecer nos treinos com cinco minutos de atraso. Os treinadores diziam que ele seria multado e ele respondia: 'Tudo bem, não há problema. No fim de semana faço um hat-trick e todos ficamos felizes'' - disse o jogador.



Agüero tem 16 gols em 19 jogos no Manchester City nesta temporada. No entanto, o argentino está suspenso nas últimas rodadas após uma confusão no jogo contra o Chelsea que o deixou banido por quatro partidas.



