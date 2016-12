Leandro Donizete se distancia do Atlético-MG e negocia com o Santos

Mudança

O volante Leandro Donizete não deve renovar seu contrato com o Atlético-MG, que se encerra ao fim deste ano. Livre, o jogador negocia com o Santos.

Donizete é um pedido do técnico Dorival Júnior para a próxima temporada. O treinador, inclusive, é cunhado do empresário do atleta, Edson Khodor.

Além disso, o agente tem boa relação com o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, já que é empresário também de Lucas Lima. Ao ser perguntado sobre Leandro Donizete e Robinho, ambos do Galo, o dirigente do Peixe desconversou.

- Tem mais nomes no Atlético-MG. Tem Fred e outros muitos nomes. Tem elenco de 30 e poucos, são muitos nomes para a gente. Tem até o Daniel Nepomuceno (presidente do Galo). Gostaria muito de contratá-lo, seria um reforço excepcional - brincou Modesto Roma Júnior, em entrevista à ESPN Brasil.

Donizete tem 34 anos e gostaria de um contrato por mais duas temporada. O Atlético-MG, por sua vez, ofereceu um vínculo apenas até o fim de 2017.

Atualmente, o Santos conta em seu elenco com os volantes Thiago Maia, Renato, Yuri, Alison e Fernando Medeiros. O meia Léo Cittadini pode atuar mais recuado na função.

