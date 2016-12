Leonardo Oliveira: Ariel desperta interesse de clube do exterior

Opinião

Foto: Ricardo Duarte / Agência RBS

O Barcelona, de Guayaquil, sondou o centroavante Ariel para a Libertadores. Mas nem iniciou conversa. O argentino mandou avisar que não pretende deixar o Inter antes de receber chance de mostrar seu trabalho.

Em 2013, ele jogou uma temporada no Barcelona, clube mais popular do país. Saiu de lá como ídolo, com 12 gols em 18 jogos. No ano anterior, ele havia passado pela LDU. Os equatorianos, como se percebe, gostam muito dele.



*ZH ESPORTES