Leonardo Oliveira: o Leão da Fabulosa 

Opinião

A Portuguesa recorreu a um velho conhecido para sair do fundo do poço. Com clube na Série A-2 paulista e na Série D nacional e atolado em dívidas, o novo presidente, jornalista Alexandre Barros, 42 anos, bateu na porta da casa de Emerson Leão, dono de duas passagens como técnico no Canindé e com laços afetivos com a Lusa. Entregou a chave do futebol para o ex-treinador, que classifica a experiência no cargo de gerente de futebol como sua "terceira fronteira no futebol". Na tarde desta segunda, conversei com Leão sobre o desafio de salvar a Lusa. Confira trechos.



Como é o projeto para salvar a Portuguesa?

Na realidade, não é um projeto. É como se fosse um trabalho voluntário. Por quê? Trabalhei duas vezes como técnico no clube, foram experiências muito satisfatórias para mim. Era um clube muito querido, tinha bom time, bom ambiente. Isso traz saudade.



Como surgiu o convite?

O que aconteceu. Há oito meses, tive de ir na Portuguesa e percebi o quanto estava deteriorada. Ninguém me viu. Fui no departamento pessoal, fiquei 15 minutos no Canindé. Ninguém me viu porque não havia ninguém no clube, um lugar que tinha mais de 100 mil sócios. Relatei no programa do Benja, na Fox (Papo com Benja) que minha vontade era me oferecer para colaborar, de graça, o clube. Na época, o time era comandado pelo Jorginho, meu ex-jogador. Quando ganhou a eleição, o novo presidente, que havia escutado essa entrevista, me procurou. Eu o conheço desde que ele tinha 14, 15 anos, o pai dele só cobria a Portuguesa, tinha um programa numa rádio de São Paulo.



Como foi a conversa?

Ele me disse: "Faz o que quiser. Você será consultor administrador do futebol, gerente-executivo, o que quiser ou tudo junto". Me deu carta branca para fazer o que quisesse, a começar pela escolha do técnico. Isso servirá não como aprendizado, mas como um puta de um teste para mim. Temos um grupo indefinido, no dia 2 começam os treinos. Na primeira reunião deixei claro que jogadores de 2016 estavam fora. Por quê? Porque ninguém com cinco, seis meses sem receber tem condição de trabalhar para quem não o pagou.



Dá para salvar a Portuguesa?

A situação é difícil. O estádio está interditado por problema sanitários, a piscina também (um garoto da base morreu afogado depois de sofrer uma indigestão). Temos o CT, vamos treinar lá. Quem tem dinheiro, faz pré-temporada. Nós não temos, vamos treinar em casa. Vamos começar devagar, com passo de tartaruga, mas com honestidade. Vai demorar muito. A colônia portuguesa é muito forte, maravilhosa, espera que algo aconteça no clube para voltar a ajudar.



É seu maior desafio no futebol?

Meu amigo, tenho 50 anos de carteira assinada no futebol. Aos 67 anos, digo que atravesso minha terceira fronteira no futebol. Nas duas anteriores (jogador e técnico), fiz a travessia com sucesso. Chamei o treinador (Tuca Guimarães, ex-Figueirense) e disse: "Estou acostumado com a primeira divisão, não posso determinar linhas de raciocínio. Vocês têm de escolher os jogadores. Depois eles passam pelo meu crivo e contratamos ou não". Marcamos para daqui uns dias uma reunião em que ele me apresentará os nomes.



Como será encarar a Série D?

Antes, tem a Série A-2 paulista, que é uma competição de bom nível, muito dura. Sobem dois e caem seis!. Depois, é que vem a Série D. Eu nem sei o que é isso. Vamos estar por perto para conhecer.



*ZHESPORTES