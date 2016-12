Leonardo Oliveira: o Steve Jobs do futebol argentino que usa até drone nos treinos

Opinião

O Universidad de Chile está preste a anunciar como técnico o argentino Ariel Holan, 55 anos, para recuperar terreno e voltar aos tempos dourados que teve com outro hermano, Jorge Sampaoli. Holan seria mais um nome da fábrica de treinadores do país vizinho não fossem seus métodos de trabalho revolucionários. No comando do modesto Defensa y Justicia, o qual comandou por 15 meses, desembarcou com aparato tecnológico e um software desenvolvido por ele para decifrar todos os movimentos em campo.

Um dos equipamentos usados por Holan é um drone, com o qual registra os treinos. A análise das imagens é feita em tempo real, assim como os números apresentados pelo monitoramento dos atletas em GPS (algo já comum por aqui). Para compreender todos os dados obtidos e repassá-los aos jogadores de forma compreensível, levou para o pequeno clube uma comissão técnica formada por 12 profissionais.



Holan é oriundo do hóquei sobre a grama, esporte popular na Argentina e cujos movimentos táticos estão sendo importados para o futebol — na Copa de 2014, Louis Van Gaal incluiu na comissão técnica da Holanda dois ex-jogadores dessa modalidade. Holan trabalhou por três décadas como técnico de hóquei. Busca em seus times de futebol a mesma velocidade de execução e na construção das jogadas, na qual cobra a participação do goleiro e dos defensores.

O Steve Jobs do futebol, como já foi chamado na Argentina, foi descoberto por Jorge Burruchaga, ex-atacante e autor do gol do bi mundial em 1986, no México. Virou seu assistente no Arsenal, de Sarandí. Ocupou o mesmo cargo no River de Mathias Almeyda. Só alçou voo solo no ano passado, no Defensa y Justicia. O Universidad de Chile será sua primeira grande equipe. Em tempos de discussão entre a escola do futebol intuitivo, dos que podem ir para a praia no tempo livre, e a escola do futebol científico, dos que precisam estudar, Holan tem tudo para ser expoente dessa segunda turma. Guarde esse nome, você ouvirá falar dele ainda.

