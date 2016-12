Leonardo Oliveira: técnicos argentinos mandam na Libertadores

Opinião

Os argentinos preponderam nas casamatas na Libertadores 2017. Em um rápido levantamento, dos 47 times classificados, 12 terão um hermano no comando. A pesquisa mostra a chegada de uma nova safra e a afirmação de nomes conhecidos, como os de Marcelo Gallardo, 40 anos e campeão pelo River em 2015, e Gustavo Costas, campeão pela segunda vez com o Santa Fe-COL. A nova geração está representada por Lucas Bernardi, 38 anos, e ex-meia do Monaco, que comandará o Godoy Cruz. Luiz Zubeldia, 35 anos, já tem oito anos de estrada e acaba de chegar ao Independiente Medellín. A lista poderia ser maior, com o jovem Mariano Soso, 35 anos, mas ele deixou o Sporting Cristal após ganhar o título peruano.

Confira a lista dos técnicos argentinos na Libertadores 2017 até agora:

River Plate — Marcelo Gallardo, 40 anos

Lanús — Jorge Almirón, 45 anos

Estudiantes — Nélson Vivas, 47 anos

Godoy Cruz — Lucas Bernardi, 38 anos

Independiente Medellín — Luiz Zubeldia, 35 anos

Santa Fe — Gustavo Costas, 53 anos

Millonarios — Diego Cocca, 44 anos

Guaraní-PAR — Darío Garnero, 47 anos

Colo-Colo — Pablo Guede, 42 anos

Unión Española — Martín Palermo, 43 anos

Diego Cocca — Millonarios

Dep. Municipal-PER — Marcelo Grioni, 50 anos

*ZH ESPORTES