Lesionado, Cain Velasquez é retirado do UFC 207 e não enfrenta Werdum

O UFC 207 perdeu uma de suas principais lutas. O americano Cain Velasquez foi avaliado pela Comissão Atlética de Nevada e, com uma lesão nas costas, não conseguiu a licença para lutar no evento da próxima sexta-feira, dia 30, em Las Vegas. Desta forma, o brasileiro Fabrício Werdum está fora do card — não haverá substituição.

Já havia informações desde os últimos dias de que Velasquez não teria condições de lutar. O médico pessoal do lutador havia dado a liberação, mas o UFC já procurava uma alternativa para manter Werdum no card.

Velasquez passará por uma cirurgia no dia 4 de janeiro para reparar o problema. Ele afirmou em entrevista na semana passada que não conseguia ficar 10 minutos em pé sem sentir dores.

O UFC chegou a oferecer para Werdum uma luta contra Júnior Cigano, mas o gaúcho recusou a proposta. Cigano tem duelo marcado para 19 de fevereiro contra Stefan Struve.

UFC 207

Card principal

Amanda Nunes x Ronda Rousey (título dos galos femininos)

Dominick Cruz x Cody Garbrandt (título dos galos)

T.J. Dillashaw x John Lineker (galos)

Louis Smolka x Ray Borg (moscas)

Card preliminar

Johny Hendricks x Neil Magny (meio-médios)

Dong Hyun Kim x Tarec Saffiedine (meio-médios)

Mike Pyle x Alex Garcia (meio-médios)

Antônio Carlos Cara de Sapato x Marvin Vettori (médios)

Tim Means x Alex Oliveira (meio-médios)

Brandon Thatch x Niko Price (meio-médios)