Loco Abreu se compara a Picasso, destaca honra e aposenta cavadinha

Loco Abreu volta ao futebol carioca depois de quatro anos longe do Rio de Janeiro, por onde se tornou ídolo do Botafogo. O uruguaio afirmou que a superstição e o bom projeto apresentado pela diretoria foi um dos principais fatores para aceitar jogar no Bangu. O clube carioca completa 113 anos no próximo ano, e 13 é o número da sorte do atacante. Jogador foi apresentado nesta terça-feira.

— O que eu gostei foi a intensidade da diretoria por achar que eu posso ser importante para o projeto, que eles tem de reconstruir o Bangu competitivo, é um projeto vencedor, o Bangu sendo protagonista na competição. Também tem a superstição da idade que eles tem pra cumprir, 113 anos. Então fechava tudo para ser uma parceria muito boa. E além disso voltar ao Rio de Janeiro, uma cidade muito especial — comentou.



Conhecido também por sua famosa cavadinha, Loco Abreu se comparou a Picasso e garantiu que todos só vão ter ótimas lembranças dela, pois a famosa forma de cobrar pênaltis do atacante está aposentada, mas não descartou uma volta:



— A cavadinha ficou na melhor lembrança, Picasso quando fez a melhor obra dele não voltou a fazer, mas os goleiros tem que ficar espertos porque se derem mole ela pode voltar .

O Bangu é um dos clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro, e já cedeu diversos jogadores para a Seleção Brasileira. Em seu apresentação nesta manhã em Moça Bonita, o atacante uruguaio ressaltou a honra em vestir a camisa do Alvirrubro.

— Quem gosta de futebol sabe da história que tem. Uma história de um time dos anos 80, que dentro da competição foi um time competitivo, mas por diversos motivos foi caindo. Time que tinha Marinho, Mauro Galvão, então tinha jogadores que dentro da Seleção fizeram sucesso, para quem conhece futebol é uma honra vestir essa camisa — finalizou, Locou Abreu.

O elenco do Bangu se apresenta no dia 03 janeiro para uma pré-temporada em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio. A estreia do time está prevista para o dia 28 do mesmo mês no Campeonato Carioca, com adversário a ser definido pela fase preliminar.