Luis Enrique sobre Messi: "Não haverá outro igual"

O melhor de todos?

Em muitas outras oportunidades o técnico do Barcelona, Luis Enrique, já fez questão de exaltar a qualidade do argentino Lionel Messi. Mas, em sua última entrevista ao site oficial do clube catalão, o espanhol fez uma afirmação ainda mais ousada:

— Messi pode jogar onde ele quiser, ele é algo diferente. É ridículo que comparemos ele a prêmios, bolas de ouro, comparar isso é ridículo. Isso com os jogadores atuais, pois penso que, sem querer faltar com o respeito com ninguém, com os jogadores anteriores não há nada que fazer.



Em referência aos atletas do passado, ao contrário do que muitos especialistas preferem considerar, o treinador da equipe culé foi taxativo:

— Não esqueçamos de comparar Messi com os jogadores de antigamente, que jogavam em um nível físico muito, muito inferior. Agora o jogador está muito mais preparado, é muito mais forte física e tecnicamente. Os treinadores são muito melhores, dão muito mais informação aos jogadores. Que um jogador seja capaz de fazer isso nessa época? Não, não haverá outro igual.

A próxima oportunidade onde tanto Luis Enrique como os demais fãs de Lionel Messi terão de ver mais uma vez o camisa 10 do Barça e da seleção argentina em campo será no dia oito de janeiro diante do Villarreal, no El Madrigal, pela 17a rodada da La Liga.

