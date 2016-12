Luis Suárez leva prêmio de artilheiro do ano das grandes ligas

Alto nível

Pela terceira vez, o uruguaio Luis Suárez conquista o prêmio de maior artilheiro das grandes ligas da Europa. Depois de vencer a premiação por Ajax (2010) e Liverpool (2014), o uruguaio ganhou pelo Barcelona o troféu da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol).

Suárez marcou 40 gols na temporada e superou os recordes de Cristiano Ronaldo (2014 e 2015), Messi (2012 e 2013) e do brasileiro Jardel (1999 e 2000).

Leia mais:

Tevez deixa o Boca Juniors e vai defender o Shanghai Shenhua, da China

Arsenal monitora situação de Allegri para o lugar de Wenger

Liga Chinesa pode contratar árbitro inglês eleito o melhor do mundo

Pouco atrás de Luis Suárez aparece o sueco Ibrahimovic, que anotou 38 gols pelo PSG, e Higuaín, com 36 pelo Napoli. Cristiano Ronaldo aparece logo atrás, com 35 gols.

O atacante Jonas, do Benfica, é o melhor brasileiro, em quinto lugar, com 32 gols. Além dele, aparece Neymar, do Barcelona, com 24 gols. Messi é o 10º colocado, com 26 gols.