Marinho comemora interesse de clubes, mas diz não saber destino

Um dos jogadores mais cobiçados após o Brasileirão-2016, o atacante Marinho, do Vitória, que participa nesta quarta-feira do Jogo das Estrelas, no Maracanã, vê o interesse acentuado dos clubes como resultado do que fez durante o ano. O jogador contribui com 12 gols na campanha do Vitória para fugir do rebaixamento.

– É bom isso, porque estou colhendo algo que eu fiz. Vou aproveitar as férias e meu empresário vai resolver. Todo mundo está me perguntando, já me colocaram em vários times. Mas não sei de nada até agora. Tenho contrato com o Vitória até 2018 - disse o jogador, conhecido pelas declarações, digamos, sinceras.

Marinho ressalta ainda que, por enquanto, nem quer saber muito sobre quais times estão procurando o Vitória para tentar contratá-lo.

– Conversamos, mas eu quero aproveitar as férias. Foi um ano complicado. Depois, vou querer saber o que está acontecendo para tomar a decisão. Já morei no Rio e em Santos. Mas não tenho preferência por lugares. Se me acolherem bem, está tranquilo – disse ele, ao ser indagado se preferiria Santos ou Flamengo.

Até o futebol chinês entrou na lista de interessados. Apesar de alegar novamente o desconhecimento de qualquer proposta, Marinho não descartou a mudança de país.

– Jogaria, mas depende do que pode acontecer. Para ir para a China tem que ser algo que mude a vida do jogadores. Se tiver que ficar no Brasil, vai ser bom também. Para onde for, vou honrar a camisa – avisou.

