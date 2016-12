Marinho ironiza ida para China: "Pelo jeito sou o último a saber" 

"Sabia não"

O atacante Marinho falou em sua conta no Instagram sobre os boatos de que seria negociado com o futebol chinês nessa janela de transferências. O atacante ironizou, afirmando que ele seria o "último a saber" desta negociação. O atleta disse ainda que o clube que quiser contar com seu futebol terá que negociar com o Vitória, antes de qualquer coisa.

- Fala, galera. Boa noite! Pelo jeito sou o último a saber que fui negociado com um time da China. Nem eu sei! Qualquer equipe que quiser me tirar do Vitória é só ir lá em Salvador, conversar com os dirigentes do Vitória e tentar me tirar. É o único jeito - afirmou o jogador.

Leia mais:

Pedro Ernesto: "Primeiros reforços"

QUIZ: você sabe quem são esses ex-jogadores que foram campeões pela dupla Gre-Nal?

Mercado da bola: as novidades desta terça no futebol brasileiro



Aos 26 anos, Marinho interessa a diversos clubes no Brasil nesta janela de transferências. O Vitória, porém, garante que nenhuma proposta oficial foi feita pelo atleta.

*RÁDIO GAÚCHA