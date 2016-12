Marinho quer definir futuro antes do final do ano, mas o seu 2017 não deve ser no Vitória

Mercado

Depois de se destacar no Campeonato Brasileiro pelo Vitória, Marinho tem sido cobiçado por grandes equipes do Brasil. Apesar de ter contrato com o clube baiano até 2018, o atacante não assegura sua permanência no Rubro-Negro no ano que vem e diz que tudo será resolvido pelo seu empresário.

- Tem várias equipes tentando me contratar, tem Flamengo, tem Santos, Botafogo, Grêmio. São grandes equipes e quem é que não gostaria de jogar nessas equipes, mas, como eu falei, estou curtindo minhas férias e o que tiver que ser vai ser. Ele (empresário) vai chegar e propor alguma situação. O que for bom para mim e para o Vitória, a gente vai estudar e vai resolver- disse, em entrevista ao Seleção SporTV, nesta quarta-feira.

O atacante, no entanto, espera ter definições ainda neste mês. Segundo ele, o início de 2017 tem de ser tranquilo para que possa focar somente no seu trabalho dentro de campo.

- Eu falei para ele (empresário) que até o final de dezembro quero ter alguma situação definida, não quero entrar em 2017 com alguma dúvida, quero que as coisas sejam resolvidas - explicou.

Na mira de Flamengo, Santos e Botafogo, que já fizeram propostas, a nova diretoria do Leão, eleita na última segunda-feira, promete não facilitar as negociações. Segundo Sinval Vieira, diretor de futebol do Vitória, o atleta só sai com o pagamento da multa rescisória no valor de é de cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 17,5 milhões).

- Tenho dito que o futebol da Bahia não tem ídolos. Marinho é um ídolo. Se depender dele, ele não sai do Vitória. Estive hoje à tarde no Vitória e perguntei se tinha algo oficial. O que tem é muito empresário especulando, dizendo que está falando por um clube. Não sei se é verdade. É normal ter especuladores. Minha opinião, que passei a todos e todos concordam, é que Marinho só sai se pagarem a cláusula. Aí independe da nossa vontade - disse o dirigente.