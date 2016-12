Marinho visita família de Kempes, uma das vítimas do acidente da Chapecoense, na manhã de Natal

Solidariedade

Mais um dia de agradecer... apesar de tudo que estamos passando ter pessoas especiais que alegram o dia dos nossos filhos não tem preço... @marinhoofficial mais uma vez obrigado por vc sua esposa Fran e a pequena Alicia terem passado a manhã de domingo com nossa família... voltem sempre. sempre serão recebidos com maior carinho. Uma foto publicada por Vanessa E Kempes (@vanessa198244) em Dez 25, 2016 às 7:43 PST

Artilheiro do Vitória no Brasileirão, Marinho se destacou dentro de campo em 2016. Neste Natal, ele mostrou que também é um craque fora dos gramados: o jogador passou a manhã de domingo com a família de Kempes, uma das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense. O atacante estava acompanhado na mulher, Fran, e da filha, Alicia.

Vanessa, a viúva de Kempes, postou no Instagram uma foto do atacante ao lado do filho do casal, João Gabriel, e agradeceu a visita: "Mais um dia de agradecer... apesar de tudo que estamos passando ter pessoas especiais que alegram o dia dos nossos filhos não tem preço... @marinhoofficial mais uma vez obrigado por vc sua esposa Fran e a pequena Alicia terem passado a manhã de domingo com nossa família... voltem sempre. sempre serão recebidos com maior carinho".

Na sexta-feira, Marinho já havia visitado a família, quando presenteou João Gabriel com uma camisa do Vitória autografada. A viúva de Kempes também registrou o encontro nas redes sociais e agradeceu: "Nem sei como posso agradecer a esse ser humano incrível que tirou um pouco da sua manhã de férias para trazer alegria para meu pequeno. @marinhoofficial muito obrigado mesmo vc é uma pessoa abençoada, que Deus continue abençoando vc é sua família".

Nem sei como posso agradecer a esse ser humano incrível que tirou um pouco da sua manhã de férias para trazer alegria para meu pequeno. @marinhoofficial muito obrigado mesmo vc é uma pessoa abençoada, que Deus continue abençoando vc é sua família. Uma foto publicada por Vanessa E Kempes (@vanessa198244) em Dez 23, 2016 às 3:13 PST

O sorriso mais lindo do mundo.... Faço qualquer coisa para te ver assim sempre meu amor... mais uma vez obrigado @marinhoofficial pelo presente, João Gabriel adorou!! Da pra ver pelo sorriso¿¿¿¿¿¿ lindo da mãe te amo meu filho! Uma foto publicada por Vanessa E Kempes (@vanessa198244) em Dez 23, 2016 às 3:22 PST

