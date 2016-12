"McGregor não está nos planos do UFC pelos próximos 10 meses", afirma Dana White

MMA

Depois que conquistou o cinturão dos leves, em novembro, Conor McGregor anunciou que ficaria um longo tempo longe do octógono para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho. Semanas depois, o irlandês mudou o tom e disse esperar que os dirigentes da organização o procurem para falar sobre seu futuro. Em Las Vegas para o UFC 207, o presidente Dana White rebateu. Em conversa com a imprensa antes do evento desta sexta-feira, entre muitos assuntos, o mandatário comentou a relação com o campeão.

– A última conversa que eu e Conor tivemos era de que ele estava tirando 10 meses de folga. Não estou nem pensando em Conor, ele não está nos meus planos pelos próximos 10 meses. Trabalhamos em um ramo onde casamos lutas, sabemos quem está disponível e quem não está. Ele me disse que não estaria disponível porque sua mulher está grávida, ela se estressa muito quando ele luta, e ele não quer causar isso a ela durante a gestação. Respeito isso, entendo. Faça o que tem de ser feito. Ele não faz parte de nenhum dos nossos planos pelos próximos 10 meses – garantiu o dirigente, em trecho reproduzido pelo site MMA Fighting.

Conor McGregor é o atual campeão dos leves do UFC. O irlandês nocauteou Eddie Alvarez na luta principal do UFC 205, em Nova York, disputado em novembro.

