Mercado da bola: as novidades desta segunda no futebol brasileiro

Foi nesta segunda-feira que a dupla Gre-Nal começou a movimentar com mais intensidade o mercado da bola. Nesta tarde, foi confirmada a chegada do volante Michel ao Grêmio e, do lado colorado, alguns nomes começaram a aparecer na possível lista de reforços do clube.

Trazido do Atlético-GO, o novo reforço gremista renovou com o Grêmio Novorizontino, com quem tinha contrato até dezembro de 2017, e será emprestado ao Tricolor por um ano. Caso queira manter Michel, o clube gaúcho terá o direito de exercer uma cláusula de compra e ficar com o jogador.

Já o time de Antônio Carlos Zago especula nome para todos os setores do campo. O jovem zagueiro Klaus, do Juventude, pode chegar ao Beira-Rio, mas o Juventude já comunicou que não aceita troca de jogadores. O volante Juninho, do Bahia, é outro nome cotado no Inter, assim como o atacante Marcelo Cirino, que enxerga com bons olhos um 2017 no clube gaúcho.

