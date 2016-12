Mercado da bola: as novidades desta terça no futebol brasileiro

Reforços

A terça-feira foi de anúncios de novos reforços para a dupla Gre-Nal. Do lado gremista, o volante Michel chegou para reforçar o time que tem importantes compromissos na temporada. Do lado colorado, Roberson chegou, indicado por Antônio Carlos Zago, para agregar ao setor ofensivo.

A lista de nomes especulados no Inter cresceu nesta terça. Mena, lateral do Cruzeiro, pode chegar ao clube, assim como o jovem volante Douglas Moreira, do Criciúma.

O Grêmio, por sua vez, segue sonhando com Marinho para reforçar o clube na Libertadores 2017.

*ZHESPORTES