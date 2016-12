Michel Bastos acerta por dois anos e fica perto do anúncio no Palmeiras

Transferência

Michel Bastos está perto de ser anunciado pelo Palmeiras. Depois de rescindir o contrato que tinha com o São Paulo, o meia de 33 anos de idade tem negociações adiantadas com o atual campeão brasileiro. As partes acertaram as bases de um contrato de duas temporadas.



O jogador já estava no radar do Palmeiras, tanto que no Brasileiro os rivais chegaram a negociar uma troca com Rafael Marques. Interessado em Michel, o Verdão esperou o acerto da rescisão com o time do Morumbi para adiantar as conversas. O atleta já definiu sua saída do Tricolor - o contrato era válido até o fim de 2017, mas ao abrir mão da dívida que o São Paulo tinha com ele o fim do vínculo foi facilitado.



No clube do Morumbi desde 2014, o jogador teve um ótimo início, mas acabou 2015 em baixa, teve rusgas com a torcida e viveu na Libertadores deste ano seus últimos momentos de brilho. Depois, voltou a cair de rendimento e viu a relação azedar de vez quando a torcida organizada invadiu o CT e o agrediu. Foram 121 jogos e 22 gols no período.



No Verdão, ele terá de disputar posição em um setor atualmente muito concorrido. Seu estafe, porém, não considera este um problema. Neste fim de ano, o clube já contratou os meias Alejandro Guerra, Hyoran e Raphael Veiga, além do atacante Keno. O volante Felipe Melo deve ser anunciado na semana que vem, enquanto o lateral-direito Samuel Xavier e o atacante Willian são outros que negociam.