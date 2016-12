Miguel Borja, do Atlético Nacional, supera Gabriel Jesus e é eleito o Rei da América 

Destaque colombiano

O atacante do Atlético Nacional, Miguel Borja, é o novo Rei da América, destacando-se como o melhor jogador do continente e deixando o goleador do Palmeiras Gabriel Jesus — que em 2017 jogará no Manchester City — com a segunda colocação. Com o voto de 85 dos 310 jornalistas esportivos da América e da Europa, o colombiano venceu a 31ª edição do prêmio, promovido pelo jornal uruguaio "El País", que desde 1986 escolhe os melhores jogadores e treinadores.

O colombiano superou Gabriel Jesus por nove votos de diferença. O pódio foi completado pelo venezuelano Alejandro Guerra (50 votos), que foi recentemente escolhido pela CONMEBOL como o melhor jogador da última Copa Libertadores.



Miguel Borja, é o terceiro jogador da Colômbia a levar o prêmio. Carlos Valderrama venceu duas vezes, na primeira edição em 1987 e em 1993. Teo Gutierrez foi premiado em 2014. O último vencedor do Rei da América foi o uruguaio Carlos Sánchez, hoje no Monterrey. Eleito em 2003, 2004 e 2005, o argentino Carlitos Tévez é o maior vencedor.





Campeão da Supercopa da Colômbia, da Copa da Colômbia e da Libertadores, Reinaldo Rueda foi o mais votado entre os treinadores e levou a premiação. Aos 59 anos, o vitorioso técnico colombiano teve 194 votos, contra 68 de Tite, atual comandante da seleção brasileira, que ficou com a segunda colocação.



Veja a lista de todos os jogadores vencedores



1987- Carlos Valderrama (Colômbia)

1988 - Ruben Paz (Uruguai)

1989 - Bebeto (Brasil)

1990 - Raúl Vicente Amarilla (Paraguai)

1991- Oscar Ruggeri (Argentina)

1992 - Raí (Brasil)

1993 - Carlos Valderrama (Colômbia)

1994 - Cafu (Brasil)

1995 - Enzo Francescoli (Uruguai)

1996 - José Luis Chilavert (Paraguai)

1997 - Marcelo Salas (Chile)

1998 - Martín Palermo (Argentina)

1999 - Javier Saviola (Argentina)

2000 - Romário (Brasil)

2001 - Riquelme (Argentina)

2002 - José Saturnino Cardozo (Paraguai)

2003 - Carlos Tévez (Argentina)

2004 - Carlos Tévez (Argentina)

2005 - Carlos Tévez (Argentina)

2006 - Matías Fernández (Chile)

2007 - Salvador Cabañas (Paraguai)

2008 - Juan Sebastián Verón (Argentina)

2009 - Juan Sebastián Verón (Argentina)

2010 - Andrés D¿Alessandro (Argentina)

2011- Neymar (Brasil)

2012- Neymar (Brasil)

2013 - Ronaldinho (Brasil)

2014 - Teo Gutiérrez (Colômbia)

2015 - Carlos Sánchez (Uruguai)

2016 - Miguel Borja (Colômbia)