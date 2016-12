Montillo quer "mostrar em campo" que não perdeu ritmo na China 

Futebol nacional

Ele foi recebido com festa, fez exames, foi aprovado e assinou o contrato. Agora, a torcida do Botafogo espera que Montillo mostre o futebol que o consagrou. Mas será que depois de três temporadas atuando na China, o argentino, que encantou por Cruzeiro e Santos, ainda vai brilhar em solo brasileiro? O meia minimiza a possibilidade de sentir a diferença de ritmo de jogo e de exigência física.

— Tem que mostrar em campo. Há um preconceito grande com o futebol asiático e o Brasil está em primeiro nas Eliminatórias para a Copa, mesmo jogando com Paulinho e Renato Augusto, que atuam lá. Tem que mostrar em campo. Estou treinando nas férias para chegar bem no dia 11, na reapresentação — explica o jogador.

Montillo sabe que é o grande investimento feito pelo clube para a disputa da Libertadores. E também quer dar sequência ao bom trabalho - como ele mesmo disse - que vem sendo realizado.

— A Libertadores é um torneio importante. O Botafogo fez um trabalho muito bom ao longo do ano e tomara que consigamos a classificação para a fase de grupos. Não é fácil, mas vamos trabalhar duro com os companheiros, com o treinador...Estou com muita vontade - destaca.

O próprio atleta admitiu que, embora o acerto já fosse previsto, a ideia era homenagear a torcida com a divulgação da transferência perto do Natal.

