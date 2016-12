Mourinho fala que dinheiro chinês é atrativo, mas pondera: "Amo o futebol de alto nível"

Professor

José Mourinho não parece estar seduzido pela enorme quantidade de dinheiro que o futebol chinês pode oferecer. Segundo o treinador do Manchester United, ele ainda tem muito tempo de carreira pela frente e quer disputar um campeonato competitivo.

– O dinheiro da China é atrativo para todos, mas eu amo o futebol de alto nível. Tenho 53 anos, sou muito novo e tenho muitos anos de futebol para ir para algum lugar como a China. Quero ficar no lugar que é mais difícil de vencer, então estou no lugar certo – disse.

O treinador português também afirmou que deseja continuar no Manchester United por muito tempo, mas disse que o clube não ofereceu nenhuma extensão de vínculo até o momento. Os Red Devils estão em sexto no Campeonato Inglês e enfrentam o Sunderland, no Old Trafford, na próxima segunda-feira.

– Eles estão sendo muito solidários comigo e sempre me deram o sentimento de que três anos não é o tempo que vou ficar aqui. Sempre tive o sentimento de que irei ficar muito mais tempo. Estou amando meu emprego no Manchester United e eles sabem que se um dia me trouxerem um contrato, irei assiná-lo. Não preciso de meus assessores, irei assinar.

