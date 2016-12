Mourinho rasga elogios a Ibra e garante: "Estará aqui na próxima temporada"

Artilheiro

José Mourinho não cansa de elogiar Zlatan Ibrahimovic. O sueco marcou o segundo gol do Manchester United na vitória sobre o Sunderland, na última segunda-feira, por 3 a 1, e chegou a 12 gols no Campeonato Inglês – 17 na temporada. O treinador português fez questão de garantir que o sueco seguirá por alguns anos em Old Trafford.

– Não estou surpreso. Ele é um cara muito inteligente e decidiu vir para o Manchester United e para a Premier League, um clube com o nível de expectativa que temos aqui, para a liga mais difícil do mundo para um atacante. Quando decidiu vir foi porque ele sabe que pode ir bem. Não tem jeito. Ele está pronto para mais e estará aqui na próxima temporada – afirmou Mourinho.

Leia mais:

De virada, Liverpool goleia Stoke City e se mantém na vice-liderança do Campeonato Inglês

Dirigente do Atlético de Madrid confirma permanência de Simeone

Torsten Frings é novo treinador do lanterna Darmstadt



O treinador ainda falou sobre a distância de pontos para os times que brigam pela liderança do Campeonato Inglês e garantiu que não se importa com a situação de momento. O United está em sexto lugar, com 33 pontos, enquanto o líder Chelsea tem 46 pontos após 18 rodadas.

– Honestamente, eu não ligo. Me importo com o jeito que jogamos, nossos resultados e com conquistar o máximo de pontos possíveis. Claro que cada partida para nós é difícil. Não tem jogo fácil, mas estamos jogando bem e com confiança – afirmou o português.

O United volta a entrar em campo neste sábado, às 13h, quando encara o Middlesbrough pela última rodada do primeiro turno do Inglês.

*LANCEPRESS