Murray cita concorrência com Djokovic, mas diz estar focado em manter primeiro lugar no ranking

Disputa

O líder do ranking da ATP, o escocês Andy Murray, afirmou em entrevista ao canal britânico BBC que está focado em permanecer no topo do tênis o máximo de tempo que puder. O escocês contou estar trabalhando em seu jogo para seguir ali.

— Tomara que tudo saia perfeito no próximo ano e preciso estar preparado para isso. Sei que estar no topo é algo muito difícil e estou certo de que Novak (Djokovic) vai querer retomar a ponta, mas me custou muito chegar até lá que quero ser o número 1 o máximo de tempo que puder. Estou trabalhando em meu jogo e tentando me preparar para estar em forma e começar 2017 do melhor modo que puder — destacou.

Leia mais:

Por melhor pré-temporada, Del Potro não disputará o Aberto da Austrália

Petra Kvitova recebe alta três dias depois de ser esfaqueada

Federer espera seguir no circuito pelo menos mais um ano

Andy Murray, de 29 anos, demorou para conquistar o seu primeiro Grand Slam — foi o Aberto dos Estados Unidos de 2012. Depois, conquistou Wimbledon em 2013 e 2016. Ele assumiu a liderança do ranking da ATP pela primeira vez na carreira em 7 de novembro deste ano.