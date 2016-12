Na Arábia Saudita, Atlético de Madrid vence amistoso e estraga festa de 90 anos do Al Ittihad 

Deu a lógica

O Atlético de Madrid estragou a festa do Al Ittihad. Na comemoração dos 90 anos do clube saudita, o Colchonero venceu por 3 a 2, na Arábia Saudita, com gols de Juanfran, Fernando Torres e Giménez. Quem voltou a atuar pelo time espanhol foi o lateral-esquerdo Filipe Luís, após ficar quase um mês fora.



O primeiro gol do jogo foi marcado pelo lateral Juanfran, aos 23 minutos, após boa finalização. O Al Ittihad virou ainda no primeiro tempo, ao marcar duas vezes no fim. Akaichi bateu cruzado e Kahraba marcou. Nos acréscimos, Filipe Luís errou passe no ataque e, no contra-ataque, Akaichi anotou o segundo.



Na volta para o intervalo, Simeone fez diversas mudanças no time do Atlético. E surtiram efeito logo aos 18 minutos, quando Fernando Torres converteu pênalti, cobrando no meio. Aos 26, Correa bateu falta e Giménez cabeceou para decretar a vitória colchonera.



O Atlético de Madrid volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Las Palmas, fora de casa, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Rei.



*LANCEPRESS