Nadal supera Raonic em três sets e decide Abu Dhabi contra Goffin

Tênis

Atual campeão do torneio exibição de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, o espanhol Rafael Nadal voltou para a final da competição, após superar o canadense Milos Raonic em um duelo de mais de duas horas e em três sets.



Nadal, que teve um inicio de jogo arrasador como sua estreia na competição contra Tomas Berdych nesta quinta-feira, vacilou e lutou para fechar a partida em 6/1 3/6 6/3 e decidirá a primeira competição da temporada 2017 contra o belga David Goffin em duelo inédito.



Raonic, por sua vez, decidirá o terceiro lugar contra o escocês Andy Murray, a quem já enfrentou 12 vezes e foi derrotado em nove oportunidades.No primeiro set, o espanhol iniciou sacando firme, conquistou a quebra de saque no segundo game, pressionando na devolução e salvou dois breakpoints no terceiro game.



Firme, o espanhol conquistou nova quebra e abriu 5/0 no placar e viu o canadense confirmar game de honra e fechar possibilidade de pneu.Na segunda etapa, os tenistas iniciaram sacando firme. Raonic forçou o saque para salvar dois breakpoints no quinto game e conquistou a quebra de saque no sexto game, que foi suficiente para controlar a parcial.



No terceiro e decisivo set, os dois tenistas repetiram o inicio do segundo set confirmando com tranquilidade, foi quando o espanhol conquistou a quebra de saque no quarto game forçando erro do canadense e buscando administrar a vantagem para fechar o jogo.

LANCEPRESS!