"Não quero que torcedor sonhe com Conca e acorde com um perna de pau", diz presidente do Flamengo 

Mercado

Elogios ao meia Conca parecem não faltar. Porém, o presidente Eduardo Bandeira de Mello prefere manter a cautela e não fazer com que a torcida se decepcione. Para isso, o mandatário mantém um discurso pé no chão e, apesar de não dar muitas pistas quanto ao andamento das negociações em curso, avisa que podem acontecer novidades na próxima semana.

Mesmo que de uma maneira singela, Bandeira não descartou que o argentino faz parte dos planos da diretoria para o ano que vem.

– Não quero que ele (torcedor) durma sonhando com o Conca e acorde com um perna de pau, com um jogador que ele não goste. Conca é um excelente jogador, como Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo... Bons jogadores todos querem, inclusive o Flamengo. Qualquer novidade a torcida pode esperar a partir da semana que vem – garantiu, à Fox Sports

Conca, que tem 32 anos, pertence ao Shandong SIPG, da China, e está em processo de recuperação após a operação no joelho esquerdo. Por conta disso, só poderá entrar em campo a partir de maio.

As conversas seriam para ter o jogador por empréstimo até o fim do ano. O argentino terminaria a recuperação no clube carioca, que recém-inaugurou o módulo profissional no centro de treinamento do Ninho do Urubu.

A cautela adotada por Bandeira, segundo ele, também tem a ver com traumas que teve na época de torcedor. O presidente ressalta que a diretoria está analisando diversas situações para 2017:

– Estamos analisando muita coisa, temos muitas negociações em andamento. Mas não gosto de falar para criar falsas expectativas. Já fui torcedor, já sonhei com muitas contratações que não aconteceram depois.