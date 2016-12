Negociações entre Barcelona e Messi por renovação travam

Nada feito

O Barcelona tem interesse em estender o contrato de Lionel Messi, mas as negociações estão estagnadas. Segundo o jornal espanhol Marca, a ideia do clube é fechar a renovação até março, mas as tratativas não evoluíram nos últimos dias.

O acordo atual de Messi com o Barcelona vai até junho de 2018. Recentemente, o time renovou com Luis Suárez até 2021 — mesmo ano em que termina o vínculo de Neymar.

Leia mais:

Luis Enrique sobre Messi: "Não haverá outro igual"

Borussia "bate" o Bayern e lidera seleção de revelações da Uefa

China pode tirar Rooney do United e torná-lo o jogador mais caro do mundo

Há uma especulação de que Messi poderia deixar a Espanha depois da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Entre os possíveis destinos estão mercados ascendentes, como a China, ou até mesmo voltar à Argetina para defender o Newell's Old Boys.