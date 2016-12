Neymar diz ter vontade de jogar pelo Flamengo

Sonho

Em tempo de mercado de transferências aberto, a torcida do Flamengo ganhou um motivo para sonhar com um reforço de muito peso. Mas não de imediato e sim em um futuro que, por ora, parece muito distante. É que Neymar admitiu ter vontade de defender o Rubro-Negro.

Leia mais:

Jogo das Estrelas termina com muitos gols e público de 58.382 pessoas no Maracanã

"Novo rico", Palmeiras já contratou 80 jogadores em quatro anos

São Paulo encaminha a contratação do meia Cícero



O craque do Barcelona, hoje com 24 anos, participou do Jogo das Estrelas, no qual a maioria da torcida foi flamenguista e foi indagado sobre o assunto.

– Para mim seria uma grande honra jogar no Flamengo, no Maracanã, estar aqui todo dia. É um time que eu tenho, sim, vontade de jogar – sentenciou.

Neymar marcou dois gols na vitória por 8 a 4 do time de Zico e foi muito ovacionado durante o jogo e na hora de sair. Ele até deu de presente o par de chuteiras que usou na partida.

O atacante recentemente renovou contrato com o Barcelona até 2021, quando terá 29 anos.

*Lancepress