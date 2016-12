Neymar minimiza prêmio de melhor do mundo: "Jogo para ser feliz"

Segundo plano

Desde a temporada 2013/2014 no Barcelona, Neymar tem rendido conforme as expectativas e, hoje, é considerado um dos melhores jogadores do mundo. Neste ano, contudo, o camisa 11 do clube catalão não está entre os três principais, de acordo com os critérios da Bola de Ouro, o que, de acordo com o próprio atacante, não o incomoda.

— Estou muito feliz aqui no Barcelona, com a família e com a equipe, com a vida que tenho. Claro que é uma motivação que tenho, ganhar a Bola de Ouro, mas não é algo que eu vá morrer por isso. Eu quero estar feliz, e aqui estou muito feliz. Se não ganhar a Bola de Ouro, não tem problema. Eu não jogo futebol para isso, jogo para ser feliz porque gosto do futebol. Ganhar a Bola de Ouro é consequência do trabalho. Por azar, só um pode ganhar. Messi é o melhor e o respeitamos. Para mim, é uma grande honra ser seu companheiro e dividir vestiário, os gols e tudo em campo — disse Neymar, em entrevista ao site oficial do Campeonato Espanhol.

Na última temporada, Neymar ficou em terceiro na corrida pela Bola de Ouro, ainda entregue junto à Fifa, atrás apenas de Messi e Cristiano Ronaldo. Nesta, ocupou o quinto lugar na premiação distribuída pela revista France Football.

Ainda ao site da Liga, o craque revelado pelo Santos falou sobre a competição nacional, onde o Barcelona está na segunda posição, com três pontos atrás do líder Real Madrid, que tem um jogo a menos.

— Ainda falta muito campeonato. Muitas partidas e temos que estar muito concentrados em fazer o nosso. Não temos que estar com olhos em Madri. Ano passado, estávamos a 11 pontos do segundo e ganhamos a Liga quase na última partida. É um campeonato muito difícil. O primeiro, o segundo e o terceiro não podem estar tranquilos nunca porque são partidas difíceis. Temos que fazer o nosso, jogar e ganhar todas as partidas.