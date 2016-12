No clima da luta, Amanda Nunes publica foto do café da manhã com ovo em formato de caveira

Nas redes

Amanda Nunes está no clima da luta que ocorre na madrugada de sexta para sábado. Algumas horas antes do combate contra Ronda Rousey, que tenta recuperar o cinturão do peso-galo feminino, a atual campeã da categoria publicou a foto do seu café da manhã: um prato com ovo em formato de caveira.

Na quinta, durante a pesagem, as duas lutadoras subiram muito sérias para a encarada oficial. A brasileira usou uma máscara de leão, enquanto a americana ficou calada.

