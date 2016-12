Nos planos de Roger, Carlos seguirá no Atlético-MG em 2017

Vai ficar

Após perder Leandro Donizete e Júnior Urso, o Atlético-MG não pretende se desfazer do atacante Carlos. Em conversa com o ''Superesportes'', o diretor de futebol do Vitória, Sinval Vieira, disse que o clube mineiro comunicou que o técnico Roger Machado conta com o atleta:



- O Vitória tinha (interesse). O Carlos é um ótimo jogador. Mas agora não tem mais negociação porque o Atlético disse que não libera. Mas nós tínhamos muito interesse no jogador, acreditamos que ele é um grande atacante. O Atlético disse que ele está nos planos do Roger Machado. - explicou Sinval.

Roger pretende montar no Atlético-MG uma equipe parecida com a que montou no Grêmio, seu ex-clube, com pontas rápidos e que auxiliem nos rápidos contra-ataques.



Passando boa parte de 2016 machucado, Carlos disputou somente 23 partidas em 2016, marcando apenas cinco gols. Com a camisa do Galo, o atacante disputou 103 jogos e anotou 21 gols no total.



