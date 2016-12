"Novo rico", Palmeiras já contratou 80 jogadores em quatro anos

Quantidade e qualidade

No varejo e no atacado. Cirúrgicas e a granel. Assim tem sido a política de contratações do Palmeiras nas últimas quatro temporadas, sob o comando do presidente Paulo Nobre e seu grupo, o clube paulista incorporou 80 jogadores a seu grupo profissional. Sem considerar as posições de cada reforço, foram montados nada menos do que sete times nesse período.

Acionista de gigantes como Itaú, Vale do Rio Doce, Bradesco e Banco Brasil, Nobre assumiu no início de 2013. Não mediu esforços, nem dinheiro, para reconduzir o clube à elite do futebol brasileiro e recolocá-lo de novo na briga por títulos. Foi eleito quando o time recém havia sido rebaixado pela segunda vez à Série B.

Sacou dinheiro do próprio bolso para reestruturar o Palmeiras, mas quase viu o time cair outra vez em 2014. Viu fracassar a experiência com técnico estrangeiro (Ricardo Gareca, hoje à frente do Peru) e medalhões como Lúcio e os argentinos Tobio e Mouche.

No ano seguinte, Nobre decidiu refinar o processo de escolha de jogadores, tirando o executivo de futebol Alexandre Mattos do bicampeão Cruzeiro. Com o novo dirigente, o clube investiu em Dudu, Zé Roberto, Moisés, Jean, Mina e Tchê Tchê, entre outros nomes que formaram a base de uma equipe que primeiro conquistou a Copa do Brasil e depois voltou a levantar o troféu do Brasileirão, duas décadas após o último título na principal competição do país.

Agora sob o comando do presidente Maurício Galiotte, eleito em novembro, o clube mantém o status adquirido de maior comprador do futebol brasileiro. Em dezembro, desembolsou R$ 25 milhões por quatro novos jogadores. Com cifras na casa de R$ 10 milhões, a contratação mais reluzente é a de Alejandro Guerra, meia venezuelano de 31 anos, que assinou por três temporadas. Destaque do

Nacional-COL na conquista da Libertadores, foi eleito o melhor jogador da competição.

Veja todas as contratações desde 2013

2013

1) Weldinho, lateral, fevereiro de 2013

2) Marcelo Oliveira, lateral, fevereiro de 2013

3) Charles, meia, fevereiro de 2013

4) Vilson, zagueiro, fevereiro de 2013

5) Léo Gago, meia, fevereiro de 2013

6) Rondinelly, meia, fevereiro de 2013

7) Leandro, atacante, fevereiro de 2013

8) Ronny, meia, fevereiro de 2013

9) Kleber, atacante, fevereiro de 2013

10) André Luiz, zagueiro, março de 2013

11) Serginho, meia, abril de 2013

12) Tiago Alves, zagueiro, maio de 2013

13) Ananias, meia, maio de 2013

14) Thiago Martins, zagueiro, junho de 2013*

15) Mendieta, meia, junho de 2013

16) Alan Kardec, atacante, junho de 2013

17) Egúren, meia, julho de 2013

18) Felipe Menezes, meia, julho de 2013

19) França, meia, dezembro de 2013

20) Rodolfo, atacante, dezembro de 2013

Série B: campeão

Libertadores: eliminado nas oitavas de final

Paulista: 6º lugar

Copa do Brasil: eliminado nas oitavas de final

2014

21) Diogo, atacante, janeiro de 2014

22) Lúcio, zagueiro, janeiro de 2014

23) William Matheus, lateral, janeiro de 2014

24) Victorino, zagueiro, janeiro de 2014

25) Paulo Henrique, lateral, janeiro de 2014

26) Marquinhos Gabriel, meia, janeiro de 2014*

27) Bruno César, meio-campista, janeiro de 2014

28) Josimar, volante, fevereiro de 2014

29) Bruninho, meia, fevereiro de 2014

30) Henrique, atacante, abril de 2014

31) Bernardo, meia, maio de 2014

32) Tóbio, zagueiro, junho de 2014

33) Mouche, atacante, junho de 2014

34) Allione, meia, julho de 2014*

35) Cristaldo, atacante, agosto de 2014

36) Jailson, goleiro, outubro de 2014*

37) Washington, meia, outubro de 2014

38) Amaral, volante, dezembro de 2014

39) Vitor Hugo, zagueiro, dezembro de 2014*

40) Lucas, lateral, dezembro de 2014

41) Andrei Girotto, meia, dezembro de 2014

42) Zé Roberto, lateral, dezembro de 2014*

43) Leandro Pereira, atacante, dezembro de 2014*

44) Gabriel, meia, dezembro de 2014

Brasileirão: 16° lugar

Paulista: 3º lugar

Copa do Brasil: eliminado mas oitavas de final

2015

45) João Paulo, lateral, janeiro de 2015

46) Rafael Marques, atacante, janeiro de 2015*

47) Robinho, meia, janeiro de 2015

48) Dudu, meia, janeiro de 2015*

49) Victor Ramos, zagueiro, janeiro de 2015

50) Kelvin, atacante, janeiro de 2015

51) Jackson, zagueiro, janeiro de 2015

52) Alan Patrick, meia, janeiro de 2015

53) Ryder Matos, atacante, janeiro de 2015

54) Arouca, meia, janeiro de 2015*

55) Aranha, goleiro, fevereiro de 2015

56) Cleiton Xavier, meia, fevereiro de 2015*

57) Egídio, lateral, março de 2015*

58) Fellype Gabriel, meia, maio de 2015

59) Alecsandro, atacante, junho de 2015*

60) Leandro Almeida, zagueiro, junho de 2015

61) Lucas Barrios, atacante, julho de 2015*

62) Thiago Santos, meia, agosto de 2015*

63) Vagner, goleiro, dezembro de 2015*

64) Roger Carvalho, zagueiro, dezembro de 2015*

65) Régis, meia, dezembro de 2015

66) Edu Dracena, zagueiro, dezembro de 2015*

67) Erik, atacante, dezembro de 2015*

68) Rodrigo, meia, dezembro de 2015*

69) Moisés, meia, dezembro de 2015*



Brasileirão: 9° lugar

Paulista: vice-campeão

Copa do Brasil: campeão

2016

70) Jean, lateral, janeiro de 2016*

71) Róger Guedes, atacante, abril de 2016*

72) Fabrício, lateral, abril de 2016*

73) Fabiano, lateral, abril de 2016*

74) Tchê Tchê, meia, maio de 2016*

75) Yerry Mina, zagueiro, maio de 2016*

76) Leandro Pereira, atacante, junho de 2016



Brasileirão: campeão

Copa do Brasil: eliminado nas quartas de final

Libertadores: eliminado na fase de grupos

Paulista: semifinal

Para 2017

77) Keno, atacante, dezembro de 2016*

78) Hyoran, meia, dezembro de 2016*

79) Raphael Veiga, meia, dezembro de 2016*

80) Alejandro Guerra, meia, dezembro de 2016*

Total: R$ 25 milhões

*Continuam com vínculo ao clube

Técnicos: Gilson Kleina, Ricardo Gareca, Dorival Junior, Alberto Valentim (interino), Oswaldo de Oliveira, Marcelo Oliveira e agora Cuca.

*ZHESPORTES