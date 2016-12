Ouro de Thiago Braz na Olimpíada "some" e reaparece no site do COI

Mistério

Em agosto, no Engenhão, o brasileiro subiu ao topo do pódio ao vencer a disputa do salto com vara Foto: FRANCK FIFE / AFP

Uma suposta ação de hackers "tirou" o ouro conquistado pelo brasileiro Thiago Braz no salto com vara nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, além de medalhas de outros campeões do atletismo, como o britânico Mo Farah, vencedor das provas dos 5.000m e dos 10.000m.

Na noite de quarta-feira, os ouros dos 800m masculino, maratona masculina e 5.000m feminino haviam sido deletadas da página com os resultados gerais do atletismo do site oficial do Comitê Olímpico Internacional (COI). Essa seção mostrava apenas os competidores que haviam subido ao pódio no Rio, com as medalhistas de ouro, prata e bronze.

Ao clicar no campo "Full results" (resultados completos), os nomes dos campeões olímpicos dessas provas continuavam de fora de lista, conforme imagem reproduzida abaixo:

Foto: Reprodução / Reprodução

Na noite desta quinta-feira, Thiago permanecia excluído na página inicial, mas ao se acessar os detalhes da prova o brasileiro voltou a figurar no topo da lista, com a indicação de que conquistou o ouro com a marca de 6m03cm, à frente do francês Renaud Lavillenie (5m98cm) e do americano Sam Kendricks (5m85cm).

Foto: Reprodução / Reprodução

A mesma situação podia ser verificada com outros atletas. Segundo o jornalista Craig Norenbergs, que trabalha para a rede árabe Al Jazeera, o site da organização foi alvo de hackers, conforme informação recebida de Mo Farah.

Nas redes sociais, brotaram especulações de que a "retirada" das medalhas teria relação com o uso de doping. O COI ainda não se manifestou a respeito do caso.

