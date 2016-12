Palmeiras acerta pré-contrato para comprar o meia Alejandro Guerra, do Atlético Nacional

No mercado

O meia Alejandro Guerra, do Atlético Nacional-COL, está cada vez mais perto de ser anunciado pelo Palmeiras. Depois de Victor Marulanda, gerente do clube colombiano, dizer que espera concretizar a venda do jogador nesta terça-feira, o presidente da agremiação confirmou conversas avançadas com os brasileiros.



- Queríamos continuar com ele, pelo que representa a nível futebolístico e humano, mas há demandas do futebol internacional. Não há nada oficialmente fechado, mas há um pré-contrato com o Palmeiras do Brasil. Esperamos, com o passar dos dias, ir fechando esta operação. Não está 100% concluída, não sabemos se vai fechar ou não, mas sim, há um avanço importante nesta negociação - declarou Juan Carlos de la Cuesta, ao "As Colômbia".

Guerra pode ser anunciado ainda antes da virada do ano. A expectativa é de que seja o último reforço confirmado em 2016, depois de Keno, Raphael Veiga e Hyoran. Nomes de impacto e custo mais elevado, como Miguel Borja, Lucas Pratto ou Gustavo Scarpa, dependem da permanência da Crefisa como patrocinadora do clube ou até do aporte direto da empresa na compra do atleta. Isso só será definido em janeiro, quando haverá uma reunião para discutir a renovação do contrato.

O Palmeiras tem um acordo apalavrado com Guerra desde novembro. Além disso, o valor que deve ser pago ao Atlético Nacional está dentro do orçamento do clube, independentemente de renovar ou não o patrocínio da Crefisa: três milhões de dólares (R$ 10 milhões).

