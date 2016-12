Palmeiras anuncia contratação de Guerra, do Atlético Nacional

Novidade

O Palmeiras confirmou, na noite desta terça-feira, a contratação do meia Alejandro Guerra, do Atlético Nacional. O jogador de 31 anos virá ao Brasil no início de janeiro para assinar o contrato, que deverá ter três anos de duração.

O armador se destacou durante a última Libertadores, que teve o Atlético Nacional como campeão. Ele também despertou o interesse do Santos e de clubes do México e dos Estados Unidos, mas já tinha acordo apalavrado com o Palmeiras desde novembro.

Os valores da compra não foram divulgados, mas o clube paulista deve desembolsar 3 milhões de dólares (R$ 10 milhões) na transação. Antes de Guerra, o clube já havia anunciado Raphael Veiga, Keno e Hyoran. Ainda em 2016, deve confirmar a chegada de Felipe Melo.

O Palmeiras também tem negociações com o atacante Willian, do Cruzeiro. Gustavo Scarpa, meia do Fluminense, Lucas Pratto, atacante do Atlético-MG, e Miguel Borja, atacante do Atlético Nacional, também interessam. Os últimos três, porém, dependem da permanência da Crefisa como patrocinadora.

*LANCEPRESS