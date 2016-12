Palmeiras e Chapecoense devem jogar amistoso em janeiro

Recomeço



O primeiro jogo da Chapecoense depois do acidente aéreo na Colômbia deve ser contra o Palmeiras, dia 21 de janeiro, na Arena Condá. Os dois clubes estão em negociações adiantadas para realizar o amistoso, que deve ser confirmado na semana que vem.



— Vamos ter um amistoso contra o Palmeiras para o dia 21 de janeiro. Está tudo bem encaminhado. O Palmeiras sempre foi muito gentil com a gente, um clube irmão de verdade. Jogamos a Série B juntos, em 2013, e o Paulo Nobre (ex-presidente) é muito querido. A possibilidade de abrirmos o ano com esse jogo aqui é bem grande — disse João Carlos Maringá, atual diretor de futebol da Chape, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Nobre tinha ótima relação com a diretoria da Chape, especialmente com o presidente Sandro Pallaoro, uma das 71 vítimas da queda do avião que levava a delegação para a final da Sul-Americana.

Desde o início, o Verdão tem se mostrado uma das equipes mais preocupadas em ajudar na recuperação da Chape, que fez sua última partida antes do acidente justamente contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Na rodada seguinte, contra o Vitória, os jogadores entraram em campo com a camisa do time de Chapecó e jogaram com a mensagem "#ForçaChape", além dos números e nomes dos atletas que estavam no acidente.

No fim do ano passado, o Palmeiras contratou o camisa 10 do clube, Hyoran. Ele assinou até 2020 com o Verdão e se apresenta no início de 2017.

