Palmeiras negocia contratação do atacante Willian, do Cruzeiro

O Palmeiras está negociando com o Cruzeiro a contratação do atacante Willian, de 30 anos. As conversas iniciais eram por uma troca, mas no momento a tendência é de negociação em definitivo. O contrato do jogador com a Raposa vai até dezembro de 2018.



O nome do atacante Rafael Marques foi o primeiro a ser debatido entre Palmeiras e Cruzeiro, mas o negócio não andou. Outra possibilidade seria envolver o meia Cleiton Xavier, jogador que já esteve na mira dos mineiros em outras ocasiões, mas o assunto nem chegou aos empresários dele - a única sondagem pelo meia até agora veio do Grêmio.

Assim como nos casos de Felipe Melo e Alejandro Guerra, que têm negociações adiantadas com o Palmeiras, a chegada de Willian não está atrelada à renovação de contrato com a Crefisa, que será discutida em janeiro. Sem o aporte mensal da empresa, não será possível fazer investimentos robustos, como os que seriam necessários por atletas como Miguel Borja, Lucas Pratto ou Gustavo Scarpa.



Willian também já esteve na mira do São Paulo, que chegou a oferecer Michel Bastos em troca. A Raposa não aceitou e pediu Thiago Mendes, mas o clube do Morumbi não quis se desfazer do volante.

