Paula Gonçalves e Teliana Pereira estão garantidas na chave do quali do Australian Open

As tenistas número um e três do Brasil, respectivamente a paulista Paula Gonçalves e Teliana Pereira, estão garantidas na chave do torneio qualificatório do Australian Open, que dá vagas na chave principal do Slam australiano.



A lista abriu com a 110ª do ranking da WTA, a colombiana Mariana Duque Mariño, e chegou na 210ª, a suíça Jil Teichman.

Paula Gonçalves, 166ª da WTA, Beatriz Haddad Maia, a Bia, 172ª, e Teliana Pereira, 206ª, se garantiriam na chave. Entretanto, após um acidente doméstico, Bia é uma das 20 tenistas dentro deste ranking incapacitadas de participar do torneio.



A brasileira apresenta lesão — fratura em três vértebras — assim como a maioria das tenistas em baixa na lista.

