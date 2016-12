Paula Gonçalves perde e está fora da chave principal do WTA de Auckland

Tênis

O ano de 2017 não começou da maneira que Paula Gonçalves gostaria. No qualifying do WTA de Auckland, na Nova Zelândia, a brasileira perdeu para a tcheca Barbora Stefkova por 6/3 e 6/1 e, assim, está fora da chave principal do torneio.

Com o resultado, a número 168 do mundo e primeira do Brasil volta as atenções agora para Melbourne, onde disputará o quali do Australian Open, que inicia em 10 dias.

