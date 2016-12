Pedro detona Mourinho por má fase no Chelsea: "Tudo estava errado"

Na bronca

Nesta segunda-feira, Pedro marcou na 12ª vitória seguida do Chelsea no Campeonato Inglês, liderado pela equipe com folga. Em entrevista ao "The Telegraph", o espanhol fez uma análise acerca da fase da equipe, e criticou José Mourinho, ex-comandante dos londrinos.



— Basicamente tudo. Tudo estava errado (com Mourinho). Nós estávamos muito mal na Premier League. O moral estava muito baixo, assim como a confiança. Tudo estava indo errado. Foi muito difícil entrarmos em forma, ficarmos bem posicionados — comentou.



Após criticar o antigo treinador, Pedro enalteceu o atual, Antonio Conte, contratado no início desta temporada. Para o jogador da seleção espanhola, o italiano tem seus méritos principalmente pelo alto nível de exigência.



— Já trabalhei com muitos bons treinadores, mas Conte é quem me fez trabalhar mais duro. A coisa que mais me surpreendeu foi a forma como ele conseguiu mudar as coisas em tão pouco tempo. Temos muita confiança uns nos outros e isso nos faz jogar com confiança — analisou.



As críticas de Pedro estão amparadas ao período nebuloso de Mourinho em sua última passagem. Neste mesmo período em 2015/16, por exemplo, o português deixou o Chelsea na 10ª posição do Inglês.



