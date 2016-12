Opinião

Grêmio e Inter anunciaram nesta terça (27) os primeiros reforços para a temporada de 2017. Pelo lado do azul, vem Michel, volante campeão da Série B de 2016 com o Atlético-GO. Para os colorados, Roberson, atacante destaque no Juventude. Na opinião de Pedro Ernesto, os jogadores deixam a desejar.

*RÁDIO GAÚCHA