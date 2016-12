Perto do Palmeiras, Felipe Melo também está na mira do Valencia

Mercado da bola

O volante Felipe Melo tem negociação encaminha para defender o Palmeiras em 2017, mas isso não significa que ele não tenha mercado na Europa. O Valencia (ESP) procurou o jogador de 33 anos, que hoje atua na Inter de Milão (ITA), a pedido do técnico Cesare Prandelli. A tendência no momento, porém, é de retorno ao Brasil.

Prandelli trabalhou com Felipe Melo na Fiorentina (ITA) entre 2008 e 2009 e gostaria de repetir a parceria no Valencia. Foi sob o comando do treinador que volante foi chamado por Dunga para defender a Seleção Brasileira, em fevereiro de 2009.

O jogador não descarta permanecer na Inter de Milão, mas tem poucas chances com o técnico Stefano Pioli e a Inter provavelmente vai liberá-lo para abrir espaço para investir em novas contratações na janela.

O único jogo dele como titular no Italiano foi a vitória por 1 a 0 contra o Sassuolo, em 18 de dezembro. Ele foi expulso nesta partida.

