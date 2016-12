Pivô do rebaixamento da Portuguesa em 2013 é preso em Goiás

Polêmica

Principal personagem do momento mais polêmico do futebol brasileiro nos últimos anos, o atacante Héverton Durães Coutinho Alves foi preso nesta quinta-feira, em Anápolis, Goiás. Atualmente no XV de Piracicaba, de São Paulo, ele foi detido pela Polícia Rodoviária Federal com uma carteira de habilitação falsa e mais de R$ 6 mil em multas.

O jogador de 31 anos ficou conhecido nacionalmente em 2013, enquanto defendia a Portuguesa. Héverton foi o pivô do episódio que provocou o rebaixamento do clube no Brasileirão através do STJD: a Lusa terminou o campeonato na 12ª colocação e já havia se livrado do risco de rebaixamento antes da última rodada, quando enfrentou o Grêmio. No jogo contra o Tricolor, no Canindé, o atacante entrou em campo no segundo tempo. O jogo terminou empatado em 0 a 0.

O problema é que Héverton não tinha condições legais para atuar: expulso contra o Bahia, duas rodadas antes, ele cumpriu suspensão automática na rodada seguinte. Na sexta-feira antes do jogo contra o Grêmio, porém, o jogador foi julgado pelo STJD e pegou duas partidas de punição, o que o deixaria de fora do confronto do domingo. Como entrou em campo, a Lusa foi punida com a perda de quatro pontos, o que derrubou o time para a zona de rebaixamento e livrou o Fluminense, que havia terminado o campeonato em 17º.

Héverton chegou a pensar em abandonar o futebol após o episódio, mas seguiu nos gramados. Ele defendeu Paysandu e Brasília antes de acertar com o XV de Piracicaba, que defendeu na última temporada.

