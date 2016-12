Ponte Preta diz que não tem oferta do Corinthians por Pottker e quer mantê-lo em 2017

Mercado

A Ponte Preta emitiu uma nota oficial na tarde desta terça-feira para negar qualquer negociação pelo atacante Willian Pottker e afirmar que não tem interesse em liberar o jogador de 23 anos. O pronunciamento ocorreu horas depois de o técnico do Corinthians, Fábio Carille, confirmar interesse na contratação do atleta e mostrar otimismo na transferência.



Pottker terminou o Brasileirão com 14 gols, como artilheiro da competição ao lado de Fred, do Atlético-MG, e Diego Souza, do Sport. Ele tem contrato com o clube de Campinas até o fim de 2019.

"A Ponte Preta vem a público desmentir notícias que estão sendo veiculadas na capital que dão conta de que estaria negociando o jogador Pottker com o Corinthians ou, em outras versões, que estaria 'aberta' a negociações", diz trecho da nota.

O texto contém também uma declaração do presidente do clube, Vanderlei Pereira.

– Não recebemos propostas nem de Corinthians nem de Botafogo, como se fala por aí. A única proposta que veio foi da China e ela foi recusada. A Ponte conta com Pottker para 2017 e não está negociando o atleta nem tem interesse e uma saída dele – disse.

O clube também informa que "a única possibilidade de saída é um rompimento de contrato".

