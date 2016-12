Presidente da Fifa aprovou experiência do "árbitro de vídeo"

Assistente fora de campo



Em entrevista ao diário esportivo espanhol Marca, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou nesta quinta-feira que a experiência com assistente de vídeo no Mundial de Clubes, no Japão, foi "positiva".



— Aprendemos muito, porque nada é melhor do que uma competição para realizar testes — declarou o dirigente, fervoroso apoiador do assistente de vídeo e que torce para que a tecnologia seja adotada na Copa do Mundo da Rússia-2018.

Infantino havia declarado na véspera da final do Mundial de Clubes, organizado de 8 a 18 de dezembro e vencido pelo Real Madrid, torcer para "que os resultados dos testes sejam suficientemente positivos para que seja colocado em vigor na próxima Copa do Mundo".

O dirigente defende o uso da tecnologia para "evitar que uma competição como a Copa do Mundo seja decidida com um grave erro do árbitro", mas fez algumas ressalvas em relação aos testes colocados em prática no Mundial de Clubes.

— É preciso melhorar a maneira de comunicar a decisão ao público do estádio e aos telespectadores — afirmou Infantino.

Durante a partida entre Real Madrid e América-MEX, o árbitro havia concedido um gol de Cristiano Ronaldo, antes de anular a decisão para checar o replay, criando confusão entre os jogadores e o público. Minutos depois, voltou a validar o gol.

*AFP